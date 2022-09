STORY: König Charles ist am Freitagnachmittag auf dem Militärflughafen Northolt im Westen Londons gelandet. Er war von der schottischen Sommerresidenz der Königsfamilie in Schloss Balmoral aus nach London aufgebrochen, um dort Premierministerin Liz Truss zu treffen und sich anschließend am Abend in einer Fernsehansprache an die Nation zu wenden. Mitten in der weltweiten Trauer um Königin Elizabeth macht sich ihr Sohn nun bereit, das schwierige Erbe der in der Bevölkerung zutiefst verehrten Monarchin anzutreten. Am Buckingham Palace angekommen stiegen Charles und seine Frau Camilla unter großem Jubel der anteilnehmenden Menge aus dem königlichen Auto. Der König schüttelte Dutzenden die Hand und betrachtete minutenlang die niedergelegten Blumensträuße für seine Mutter. Viele Briten haben nie einen anderen Monarchen als Königin Elizabeth gekannt. Tausende waren zum Buckingham-Palast und zum Windsor Castle geströmt, um Blumen niederzulegen. Die britische Regierung hat den Beginn einer nationalen Trauerphase ausgerufen, die bis zum Ende des Tages, an dem das Staatsbegräbnis stattfindet, dauern soll. Ein genaues Datum für die Beisetzung Elizabeths nannte der Palast zunächst nicht. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das Begräbnis ungefähr zehn oder elf Tage nach dem Tod stattfindet.

