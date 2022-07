STORY: Jubel nach dem entscheidenden Tor zum 2:1 der deutschen Fussballerinnen im EM-Halbfinalspiel gegen Frankreich am Mittwoch. Eine spannende Begegnung, so der Tenor unter den Fans hier, daheim in Berlin. "Es war einfach ein super tolles Spiel. Es war das tollste Spiel, meiner Meinung nach, der EM. Beide haben sich nichts geschenkt und die Torchancen waren auf beiden Seiten da, also, es war einfach ein beeindruckendes Spiel für mich." Im Finale geht es dann am kommenden Sonntag gegen die englischen Gastgeberinnen. "In England, gegen England, ich glaube es gibt nichts besseres. Also, wer von uns würde nicht gern da sein. Das wird einfach... ein besseres Finale kann es nicht geben. Und wenn wir so spielen wie heute, so ein Teamgeist, so ein Kampfgeist, dann können wir das nur gewinnen." Und was sagt die Trainerin? Martina Voss-Tecklenburg am Mittwoch in Milton Keynes. "Es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, wo vieles von dem aufgegangen ist, sind ins Spiel gekommen und wollten natürlich auch gucken, wie der Gegner agiert, ob er uns die Räume gibt, die wir eigentlich haben wollten. Sie haben es ein bisschen anders gelöst, von daher mussten wir etwas anpassen und haben dann dieses 1:0 geschossen, dann leider direkt das Gegentor bekommen. Aber wir waren total ruhig in der Halbzeit, wie waren total klar, weil wir gesagt haben: Wir spielen aufs zweite Tor, wir wollen genauso weitermachen, wir wollen Frankreich weiter fordern. Was dann wichtig war: Diese Energie, die Poppi angesprochen hat, diese Defensivlust." Und ihr Blick auf das Spiel gegen England im Finale? Optimistisch! "Wir spielen im Wembley Stadion vor, ich denke, 90.000 Menschen, wahrscheinlich sehr viele, die für England sind und ein paar wenige, die für uns sind, aber das nehmen wir komplett an. Wenn uns das jemand vor der EM gesagt hätte, dass das so passieren wird, auf diese Art und weise mit den vielen Geschichten, die auch dazu gehören, mit den Ausfällen der Spielerinnnen, alles das, was wir verkraftet haben, dann hätte man uns kneifen müssen." Anpfiff im EM-Finale Deutschland gegen England ist in London am Sonntag um 18 Uhr.

