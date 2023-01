STORY: Ankunft von Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag in Paris an der Universität Sorbonne mit einem herzlichen Empfang durch Präsident Emmanuel Macron. Anlass des Treffens am Vormittag waren die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags. Deutschland und Frankreich feiern an diesem Tag den Freundschaftsvertrag, den Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle vor 60 Jahren in Paris unterzeichnet hatten. Zahlreiche Abgeordnete beider Länder waren in der französischen Hauptstadt mit dabei. "Die Vereinigung der europäischen Nationen erfordert, dass der Jahrhunderte alte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Im Jahr 1950 formulierte Robert Schumann diesen Satz. Er nahm darin das vorweg, was Charles de Gaulle und Konrad Adenauer zwölf Jahre später mit dem Élysée-Vertrag besiegelten. Die Überwindung einer über Jahrhunderte währenden Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Den Beginn einer neuen Epoche der Zusammenarbeit, die über die Jahre zu einer unzertrennlichen Freundschaft heranwuchs. Zu geschwisterliche Zuneigung. Heute sagt sich das so leicht. Doch als der Élysée-Vertrag vor 60 Jahren unterzeichnet wurde, lag der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg mit seinen ungeheuerlichen Verheerungen noch keine 20 Jahre zurück. Seine Wunden waren nicht gestellt, geschweige denn verheilt. Wie auch angesichts der Menschheitsverbrechen. Umso bewegter blicken wir Deutschen auf die menschliche Größe des französischen Volkes, das uns bei allen berechtigten Zweifeln zum Trotz die Hand zur Versöhnung gereicht hat." Im Anschluss an den Festakt in der Sorbonne war im Élysée-Palast der gemeinsame Ministerrat angesetzt, der nachgeholt wurde, weil er im Oktober kurzfristig abgesagt worden war.

Mehr