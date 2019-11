Er soll es beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC richten. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann übernimmt in der Hauptstadt den Cheftrainer-Posten. Zuvor hatte sich Hertha von Trainer Ante Covic getrennt. Die Vereinsführung reagierte damit auf die sportliche Negativserie der letzten Wochen. Nach 12 Spielen in der Bundesliga liegt Hertha auf Tabellenplatz 15, in bedrohlicher Nähe zu den Abstiegsplätzen. Das Klinsmann nun übernimmt, sei auch für ihn überraschend gekommen, sagte er am Mittwoch in Berlin: "Dann kam halt gestern das lange Gespräch mit der Bitte, könntest du eventuell einspringen? Um natürlich auch erst einmal die sportliche Situation mitzuprägen und dann auch Michael und dem Team hier die Möglichkeit zu geben, in aller Ruhe mal das Ganze zu sondieren und die langfristige Situation dann in Angriff zu nehmen. Und es ging dann zwei, drei Stunden lang. Da kam noch ein Anruf schnell nach Hause. Ob das in Ordnung ist, wenn ich nicht gleich heimkomme? Und jetzt sitze ich hier vor euch." Klinsmann holt für seine neue Aufgabe in der Hauptstadt prominente Unterstützung in sein Team. Ex-Hertha-Kapitän Arne Friedrich soll als sogenannter "Performance-Manager" helfen, Alexander Nouri und der aus der Nationalmannschaft bekannte Andreas Köpke werden das Trainerteam unterstützen: "Für mich die allerwichtigste Maßnahme, jetzt da reinzukommen und den sportlichen Bereich anzuführen, ist, ein Funktionsteam zu gestalten, das hoffentlich in der Lage ist und es wird auch in der Lage sein, Dinge in die Hand zu nehmen, um Punkte zu holen. Punkte so schnell wie möglich." Auf ein konkretes Saisonziel wollte sich Klinsmann nicht festlegen. Es gehe darum, in der Tabelle nach oben zu klettern. Schon sein Vater sei ein begeisterter Hertha-Fan gewesen, sein Sohn habe zwei Jahre als Torwart in dem Verein gespielt. Er sei jetzt motiviert und freue sich auf seine neue Aufgabe in der Bundesliga: "Und wenn das jetzt halt über Nacht kommt, dass ich als Cheftrainer einspringe, dann mach ich das hundertprozentig. Dann bin ich motiviert. Dann setze ich die Bausteine so zusammen, wie es ein Trainer zu tun hat und hoffe natürlich, dass es die Mannschaft letztlich umsetzen kann." Schon am Samstag wartet ein dicker Brocken auf Klinsmann und sein Team. Dann kommt Borussia Dortmund ins Berliner Olympiastadion.