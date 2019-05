Die Stimmen von Greta Thunberg und den anderen Jugendlichen, die sich in der Fridays for Future-Bewegung für mehr Klimaschutz einsetzen, werden durchaus gehört. Das betonen die Politiker in Deutschland und in Europa immer wieder. Wenn es aber um die Stimmen bei der nächsten Europawahl geht, dürfen diejenigen, die unter 18 sind, nicht mitwählen. Bei der sogenannten Junior-Wahl ist das anders. Hier dürfen auch Minderjährige ihre Stimme zur Europawahl abgeben. Bundesweit geht das in über 1000 Wahllokalen, mehr als 200 davon allein in Berlin. So auch hier, in der Berliner Landeszentrale für Politische Bildung. Hier konnten die Jugendlichen ihr Kreuz hinter ihrer Lieblingspartei machen und den Wahlzettel in die Urne werfen. Um ihnen bei der Entscheidung zu helfen, gab es einen 'Wahl-O-Maten mit Klebepunkten, um die verschiedene Parteien zu vergleichen. Stimmen aus dem Junior-Wahllokal: "Ich glaube auch, dass vor allem punkto Klimaschutz, dass die Älteren, denen das nicht so wichtig ist wie uns. Natürlich gibt es auch viele; die sich dafür engagieren. Aber ich finde deshalb, weil wir ja auf dieser Welt leben später, brauchen wir auch früher ein Stimmrecht." "Ich finde es auf jeden Fall nicht gut, dass wir oder unsere Generation nicht so wirklich wählen geht. Ich glaube, wir sind uns nicht wirklich sicher, was wir wählen sollen, weil wir genau - das, was ich gerade eben angesprochen habe - dass wir wissen, dass es nicht wirklich umgesetzt wird und dass wir uns nicht wirklich dafür dann interessieren sozusagen." Auch wenn die Stimmen am Ende nicht zählen. Bei der Juniorwahl geht es nach Angaben der Organisatoren um das Üben und Erleben von Demokratie. An der Juniorwahl zur Europawahl 2019 nehmen knapp 3000 Schulen teil. Bei der letzten Junior-Europawahl im Jahr 2014 landete übrigens die CDU an erster Stelle, gefolgt von SPD und den Grünen.