Es waren gar herzige Bilder, die am Mittwoch in Eberswalde entstanden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte sich in die brandenburgische Provinz begeben, um den Dialog mit einer Schäferin zu suchen. Dabei ging es - klar - um die Haltung von Schafen - vor allem um das Dilemma mit dem Wolf. "Dass der Wolf wieder zurückgekehrt ist, ist auf der einen Seite, unter dem Aspekt des Artenschutzes, der Biodiversität was Wichtiges, etwas sehr Wichtiges. Auf der anderen Seite sagen wir nicht nur der Wolf hat Schutz verdient, sondern auch Weidetiere haben Schutz verdient." Immer wieder klagen etwa Schäferinnen und Schäfer, der Wolf dezimiere ihre Herden und bedrohe somit ihre Lebensgrundlage. Klöckner sagte, neben Prävention und neben der Entschädigung von Landwirten müsse auch die Bestandsregelung von Wolfsrudeln eine Rolle spielen. Der Wolf hat also ein Imageproblem. Und ums Image ging es auch bei einem anderen Termin Klöckners, ebenfalls am Mittwoch, diesmal aber in der Großstadt. In Berlin stellte sie eine neue Kampagne ihres Ministeriums vor: "Kraut und Rüben. Gibt's nicht für'n Appel und'n Ei", die auf die wirtschaftlichen Bedingungen hinweist, zu denen deutsche Landwirte arbeiten. "Werbeprospekte, die Locken mit immer billigeren Angeboten und auch übrigens, ja, Knallerpreisen in den Supermärkten. Und was mich stört, was viele Erzeuger und Erzeugerinnen stört, ist, dass Lebensmittel verramscht werden, als seien sie nichts wert. Und deshalb muss man immer wieder darauf aufmerksam machen: Unsere Lebensmittel sind ihren Preis wert und dass wir auch die wertschätzen, die die Lebensmittel erzeugen." Tierwohl, die Bedürfnisse von Erzeugern, von Verbrauchern, Umwelt und Handels - nicht einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Konkret habe sie nun einen Verhaltenskodex für den Handel vorgelegt, und die Vorschläge der Händler zeigten, dass sich diese ihrer Verantwortung bewusst sein, so die Ministerin. Sie wolle ein faireres Miteinander zwischen Händlern und Erzeugern, so die Bundeslandwirtschaftsministerin. Und das erinnert doch ein bisschen an das, was sich mancher wünscht für das Verhältnis zwischen Mensch und Wolf.

Mehr