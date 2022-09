STORY: Die Oscar-Preisträger Julia Roberts und George Clooney sind wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Bei der Weltpremiere zu “Ticket to Paradise” in London, erzählten sie, wie viel Spaß sie beim Dreh hatten. Clooney: “Wir konnten uns einfach gegenseitig auf die Schippe nehmen, das war lustig.” In der romantischen Komödie spielen die erfahrenen Darsteller ein geschiedenes Paar, das Zank und Differenzen überwindet, um die Tochter davon abzuhalten, ihren Schwarm zu heiraten. Gemeinsam reisen sie nach Bali, wo Tochter Lily ihren verlobten Gede gerade erst kennengelernt hat. Gespielt wird das junge Paar von dem indonesichen Maxime Bouttier und der US-Amerikanerin Kaitlyn Dever. Der Dreh mit den weltstars Clooney und Roberts war für beide eine besondere Erfahrung. Dever: "Erst war es echt aufregend, wenn man ihre Namen hört, und so denkt, oh das ist George Clooney, also wirklich George Clooney, und dann ist da auch noch Julia Roberts, und dann auch noch beide zusammen. Und dann trifft man sie, und die Nervosität verfliegt, und man kann sie einfach als ganz normale Menschen sehen, und sie sind wirklich nett.” Bouttier: “Es war echt surreal. Ich meine, ich habe den Film Oceans gesehen, und fand die Dynamik zwischen den beiden super, einfach sehr authentisch. Genauso war es dann auch, als wir Ticket gedreht haben. Man merkt, dass sie wirklich beste Freunde sind, und es ist einfach schön, das zu sehen. Also es war wirklich wie ein Traum, der wahr geworden ist.” Zu erahnen ist diese Dynamik in einer Szene, in der die Eltern sich auf der Tanzfläche eines Clubs ausleben und ihre Tochter damit vollends blamieren. Auf die Frage, ob ihr das auch im echten Leben schon einmal passiert ist, sagte Roberts: “Also, ich mache schon Dinge, die meine Kinder peinlich finden. Nicht absichtlich natürlich, ich denke dann ich bin echt knorke und sie sind eher so, mum...” Clooney: "Seit 35 Jahren sagt niemand mehr knorke, nur so zur Info.” Der Film unter der Regie von Ol Parker ist der fünfte Film, in dem Roberts und Clooney zusammen zu sehen sind. Der weltweite Kinostart ist für den 12. September geplant.

