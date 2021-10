HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Trainer Bayern München: "Ja danke, wie ich gestern schon kurz mitgeteilt habe, bei einem Post, den Umständen entsprechend ganz gut. Ich bin immer noch ein bisschen schlapp, aber eigentlich alles gut. Ich kann wieder lachen und mir geht es ganz gut, danke. In der Isolation jetzt habe ich mir so ein kleines Analyse-Zentrum gebaut mit einem großen Bildschirm, mit iPad und Laptop, wo wir jetzt einfach andere technische Möglichkeiten haben, auch auf das Scouting-Feedbild zuzugreifen morgen gegen Hoffenheim. Sodass ich noch ein bisschen besser sehe und trotzdem parallel Sky laufen zu lassen, um einfach auch Wiederholungen zu haben und so weiter. Und ja, sieht es aus wie in einem Rechenzentrum. In der Küche wohlgemerkt, dass ich einen kurzen Weg zum Tee habe. Natürlich war ich auch letzte Woche mal in einem Restaurant essen, aber ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich habe jetzt nicht rausgefunden, wo ich es her habe. Das kann man glaube ich auch nicht, das ist extrem schwer. Der Virus, den man dann testet im Körper, der ist leider nicht mit der Nummer versehen, der einen Tracking-Code dabei hat, dass man weiß, woher man es herhat. Hat man weiß, was er ist. Es ist leider so. Aber das macht es ja auch schwierig und es macht es auch deshalb wichtig, dass man aufpasst. Aber ich würde schon behaupten, dass ich aber auch alle anderen bei uns aufpassen. Und wie gesagt, ich bin geimpft und trotzdem habe ich es jetzt leider bekommen. Dann Gott sei Dank mit einem milderen Verlauf. Das ist dann eben das Gute an einer Impfung, dass wenn man es hat, dass man jetzt nicht die extrem starken Symptome hat und sich noch ein bisschen bewegen kann innerhalb der Isolation. Und so geht es mir auch. Von dem her bin ich ganz guter Dinge, schnell wieder zurückzukommen, auch wenn ich nicht genau weiß, wo es her ist."

Mehr