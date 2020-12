In der Champions League hat sich RB Leipzig für Achtelfinale qualifiziert. Am Dienstagabend siegte die Mannschaft gegen Manchester United mit 3:2, nachdem sie beim Hinspiel 5:0 verloren hatten. Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel. O-TON JULIAN NAGELSMANN, TRAINER VON RB-LEIPZIG: "Ja, Gratulation an meine Mannschaft zum Weiterkommen. Das ist ein großer Sieg für uns. Nach den Erlebnissen letztes Jahr in der Gruppenphase haben die Jungs darauf gebrannt, das zu erreichen, das haben sie geschafft. Wir hatten einen super Start ins Spiel, wir haben die ersten 25 Minuten finde ich sehr, sehr stark gespielt, viel von den Dingen umgesetzt, die wir wollten. Da muss man schon sagen, das kann man nicht viel besser machen gegen diesen Gegner. Ja, das ist schon verdient, über die Gruppenphase in einer sehr schweren Gruppe weiter zu kommen, das ist eine gute Leistung." Die Leipziger ließen Manchester in der ersten Halbzeit kaum Chancen. Linksverteidiger Angelino und Amadou Haidara schossen die Mannschaft früh in Führung. Justin Kluivert legte in der zweiten Halbzeit nach. Erst in der 80. Minute konnte Bruno Fernandez für United einen Foulelfmeter verwandeln. Ein Kopfballtor von Paul Pogba folgte kurz darauf, für einen Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

