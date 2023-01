Zwar fliegen derzeit noch viele Maschinen dieses Typs durch die Welt, doch das letzte fabrikneue Modell wird am 31. Januar 2023 ausgeliefert, an das Unternehmen Atlas Air. Die Nachfolge steht bereits in den Startlöchern. Ab frühestens 2025 können die Maschinen der Reihe 777X ausgeliefert werden.