STORY: Das ist Atheer al-Husaini, 17 Jahre alt, Bogenschützin, und sie hat ein großes Ziel: bei den kommenden Olympischen Spielen Gold für den Jemen gewinnen. Al-Husaini wurde im Jahr 2021 als vielversprechendes Talent entdeckt. Dort hat sie den ersten Platz beim Bogenschützenturnier im Jemen gewonnen. "Diese Goldmedaille habe ich bei meiner ersten lokalen Meisterschaft gewonnen. Das ist das Teilnahmeabzeichen für die Meisterschaft in Sharjah, die meine erste Teilnahme im Ausland war. Das ist die Urkunde für den ersten Platz bei der lokalen Meisterschaft der Frauen-Bogenschützinnen, und das ist die Trophäe für diesen ersten Platz." Bogenschießen ist eine relativ neue Sportart im Jemen. Bislang wurden nur vier Turniere im Hallenbogenschießen organisiert. Gerade Frauen sehen sich bei der Ausübung des Sports mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Es gibt zum Beispiel nicht immer genug und die richtige Ausrüstung oder Trainingsmöglichkeiten. "In der Gesellschaft wird die Teilnahme von Frauen am Sport größtenteils nicht akzeptiert, aber Gott sei Dank spielt die Unterstützung der Familie eine große Rolle. Bei mir wird es von meiner Familie akzeptiert, weil sie selbst Athleten sind." Die Olympischen Spiele finden 2024 in Paris statt. Dort will Atheer Al-Husaini ihren großen Traum verwirklichen.

