Auf einer Demo Vorbereitungen für die nächste Demo treffen, so etwas nennt man Voraussicht. Die Klasse von Lena Kretschmer bereitete bei der Klimaschutz-Demo am Freitag in Berlin bereits Aktionen für die Großdemo in zwei Wochen vor. Am 24. Mai, zwei Tage vor der Europawahl in Deutschland, will die Fridays-for-Future-Bewegung nochmal alle Kräfte mobilisieren. Kretschmer ist 16 und damit nicht wahlberechtigt. Das findet sie unfair: "Das ist irgendwie echt ein Problem. Sehr, sehr oft wird uns entweder vorgeworfen, wir sind zu unpolitisch und machen gar nichts. Und das ist falsch. Wenn wir uns engagieren wollen, dann heißt es, ihr seid nur Kinder, ihr wisst gar nichts. Und das ist irgendwie relativ schade. Weil, bei Fridays for Future haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute Vorstellungen, warum sie so sind und haben auch Ziele, die sie erreichen wollen. Und trotzdem werden wir nicht ernstgenommen. Und wir nehmen es aber ernst, und wir meinen es ernst, und wir wollen was erreichen. Und wir wollen auch was ändern. Und wollen vielleicht, dass zumindest die Politik was dran ändert." Um den ständigen Vorwürfen entgegenzutreten, junge Klimaschützer würden Freitags bloß die Schule schwänzen wollen, hat sich die Klasse von Jeremy Vöbel etwas überlegt. Unter den Demonstrierenden verteilten die Schüler englischsprachige Fragebögen: "Unsere gesamte Klasse macht diese Umfrage mit verschiedenen Fragen. Also, jeder hat einen anderen Fragebogen mit anderen Schwerpunkten. Manche gehen mehr auf die Politik, andere mehr auf das Wissenschaftliche. Und das tragen wir dann zusammen. Wir werten aus, schauen, okay, was ist die Stimmung auf der Demo. Und das wollen wir dann auf einer Podiumsdiskussion bei uns in der Schule nutzen, wo wir auch versuchen, mehrere Politiker einzuladen, mit denen wir dann darüber diskutieren, lohnt sich das, hierfür was zu tun, ist es gerechtfertigt, dass wir was dafür tun und zum Beispiel die Schule dafür schwänzen?" In Deutschland ist ein Klimaschutzgesetz im Koalitionsvertrag verankert und soll sicherstellen, dass die international verpflichtenden Ziele für 2030 erreicht werden. Bis dahin muss Deutschland im Vergleich zu 1990 seinen Treibhausgas-Ausstoß um 55 Prozent senken.