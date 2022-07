STORY: Danila Davydov hat Russland binnen weniger Wochen nach dem Einmarsch seines Landes in die Ukraine verlassen, weil er befürchtet, in einem Krieg kämpfen zu müssen, den er nicht will. Der 22-Jährige verließ St. Petersburg und arbeitet jetzt in Kasachstan. "Wir befürchteten, dass Putin eine Mobilmachung ausrufen und jung und alt zur Armee einberufen würde. Ich will dort auf keinen Fall kämpfen." Dawydow gehört zu den jungen russischen Männern, die sich nach Ansicht von Anwälten und Menschenrechtsaktivisten der Wehrpflicht entziehen wollen. Und das, obwohl ihnen Geldstrafen oder bis zu zwei Jahre Gefängnis drohen. Für Männer zwischen 18 und 27 ist der Wehrdienst verpflichtend. Reuters sprach mit sieben Personen, die sich der Einberufung entziehen wollten. "Zuerst habe ich mich vor der Militärkommission gedrückt, aber am Ende haben sie mich doch noch erwischt. Ich habe mich an Anwälte gewandt, und mit ihrer Hilfe ist es mir gelungen, den Zeitpunkt der Einberufung auf unbestimmte Zeit zu verschieben." Der Kreml verwies Fragen zur Wehrdienstverweigerung an das Verteidigungsministerium, das auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagierte. Der russische Präsident Wladimir Putin setzt in der Ukraine auf eine riesige Berufsarmee, die nach Ansicht des Westens erhebliche Verluste erlitten hat. Wenn die Armee nicht genügend Vertragssoldaten rekrutieren kann, hat Putin die Möglichkeit, auf Wehrpflichtige zurückzugreifen. Obwohl er wiederholt erklärt hat, dass Wehrpflichtige nicht im Ukraine-Konflikt kämpfen sollten, erklärte das Verteidigungsministerium Anfang März, dass einige von ihnen bereits im Einsatz seien. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Russland auf der Suche nach mehr Männern für den Kampf ist. Im Mai unterzeichnete Putin ein Gesetz, mit dem die Altersgrenze von 40 Jahren für die Einberufung aufgehoben wurde.

