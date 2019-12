Der Druck auf US-Präsident Trump wird größer. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses lud am Mittwoch vier Juristen zur Impeachment-Anhörung. Alle drei von den Demokraten eingeladenen Rechtsexperten kamen zu dem Schluss: Die Handlungen des Präsidenten rechtfertigen ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. NOAH FELDMAN, PROFESSOR AN DER HARVARD-UNIVERSITÄT: "Laut Zeugenaussagen und Beweisen, die dem Haus vorliegen, hat Präsident Trump anklagbare schwere Verbrechen und Vergehen begangen, indem er sein Amt durch Korruption missbraucht hat." PAMELA KARLAN, PROFESSORIN AN DER STANFORD-UNIVERSITÄT: "Schon Präsident Washington hat uns gewarnt: Die Geschichte lehrt uns, dass ausländischer Einfluss einer der bösartigsten Feinde der Regierung einer Republik ist. Und zwar dadurch, dass ausländische Regierungen versuchen können, Meinungsverschiedenheiten im amerikanischen Volk zu schüren und unser Denken zu beeinflussen. Die Vorstellung, dass ein Präsident bei seiner Wiederwahlkampagne die Hilfe einer ausländischen Regierung in Anspruch nehmen könnte, hätte ihn entsetzt. Aber Beweisen zufolge hat Präsident Trump das getan." Auslöser des von den Demokraten angestrebten Verfahrens ist die Ukraine-Affäre um ein Telefonat Trumps mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. Darin regte Trump Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen, Ex-Vizepräsident Joe Biden und dessen Sohn an. Zugleich soll Trump damit gedroht haben, Hilfsgelder für das ukrainische Militär zurückzuhalten. Der von den Republikanern zur Anhörung gebetene Jura-Professor Jonathan Turley verteidigte Trumps Vorgehen nicht. Aber er sieht nicht genug Beweise, um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. JONATHAN TURLEY, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITÄT: "Das sind mit Sicherheit die dünnsten Beweise der jüngeren Geschichte. Die Beweislage in den Fällen Clinton und Nixon waren massiv dagegen, das hier ist papierdünn. - Wenn man versucht, einen Präsidenten des Amtes zu entheben und vor Gericht zu bringen, dann ist das ebenfalls Machtmissbrauch - es ist Ihr Machtmissbrauch. Sie machen genau das Gleiche, was sie dem Präsidenten vorwerfen." Über die Aufnahme eines Amtsenthebungsverfahrens muss das mehrheitlich demokratisch besetze Repräsentantenhaus abstimmen. Wenn die Kammer grünes Licht gibt, ist der Senat am Zug - dort haben allerdings die Republikaner die Mehrheit.