Juso-Chef Kevin Kühnert kandidiert auf dem bevorstehenden Parteitag als stellvertretender SPD-Vorsitzender. Kühnert sagte der "Rheinischen Post", er biete dem Parteitag an, ihn "in eben diese Verantwortung zu nehmen". Die SPD-Spitze will auf dem am Freitag beginnenden Parteitag aber nicht über die Fortsetzung der Koalition abstimmen lassen. Stattdessen sollen die 600 Delegierten die neue Parteiführung unter Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu "Gesprächen" mit der Union über vier Themenfelder beauftragen. Die Forderungen an die Union werden inzwischen deutlich weicher formuliert als bisher von Esken und Walter-Borjans vorgebracht.