STORY: Es sind Bilder, wie diese, die für großes Entsetzen bei führenden westlichen Politikern sorgen. In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol soll eine Entbindungsklinik von russischen Angreifern zerstört worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die meisten Informationen aus dem Kriegsgebiet nach der russischen Invasion nicht. Allerdings forderte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei ihrem Besuch am Donnerstag in Polen genau dies: Untersuchungen der mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Hier ihre Begründung: "Wir sehen seit Wochen, und ganz sicher seit den vergangenen 24 Stunden, Gräueltaten unvorstellbaren Ausmaßes." Russland behauptet, dass in der Klinik ukrainische Soldaten untergebracht gewesen seien. Aber auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau – ebenfalls am Donnerstag in Polen – warnte den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass Russlands Vorgehen mit „der schärfsten möglichen Reaktion“ beantwortet werden würde. „Putins gefühllose Missachtung menschlichen Lebens ist absolut inakzeptabel. Es ist sehr klar, dass er die Entscheidung getroffen hat, gezielt Zivilisten anzugreifen … Die Welt wird Putin weiterhin für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen.“ Wann das passieren soll, ist völlig unklar. Denn die Kämpfe halten an. Und jeder Versuch einer umfassenden Waffenruhe scheiterte bisher. Viele Menschen verlassen ihr Land. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Beginn der Invasion mehr als 2,3 Millionen Menschen vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen.

