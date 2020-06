Die Bundesregierung hat am Freitag erste Teile des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Mit den Maßnahmen will die Regierung die voraussichtlich schwerste Rezession der Nachkriegszeit beenden, die Deutschland wegen der Coronavirus-Pandemie droht. Herzstück ist die Mehrwertsteuersenkung, die auf das zweite Halbjahr 2020 befristet werden soll. In dem Gesetzentwurf enthalten sind auch Steuererleichterungen für Unternehmen, etwa bei Abschreibungen und bei der Verrechnung von Verlusten. Auch der Kinderbonus von 300 Euro pro Kind wurde vom Kabinett gebilligt. Bundestag und Bundesrat sollen die steuerlichen Maßnahmen in Sondersitzungen am 29. Juni verabschieden. Die Politik habe Handlungsfähigkeit bewiesen, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz: "Wir wollen aus der Krise raus, mit voller Kraft. Und es bleibt dabei, unsere Maßnahmen haben Wumms." Scholz fordert die Unternehmen auf, die jetzt auf den Weg gebrachten Steuererleichterungen für Investitionen zu nutzen. Die Gelegenheit, es jetzt zu tun, sei besonders günstig. Für Deutschland gelte es, mit Hilfe des Konjunkturpakets dafür zu sorgen, dass es keine langanhaltende Konjunkturdelle gebe. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zeigte sich zuversichtlich, dass das gelingen kann. "Mit dem Kraftpaket, das wir geschnürt haben in der Größenordnung von 130 Milliarden Euro wollen wir schaffen, dass die Talsohle der konjunkturellen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte durchschritten wird." Zur Finanzierung des Konjunkturpakets will die Bundesregierung erneut die Schuldenbremse außer Kraft setzen. Man werde die "Ausnahmeregelung erneut in Anspruch nehmen müssen", räumte Scholz mit Blick auf den geplanten zweiten Nachtragsetat ein. Zur genauen Höhe der zusätzlichen Neuverschuldung wollte er sich nicht festlegen.