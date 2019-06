Die Bundesregierung hat eine Gesetzesregelung für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften auf den Weg gebracht. Der am Mittwoch vom Kabinett gebilligte Entwurf sieht vor, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber einen Tarifvertrag etwa für die Altenpflege aushandeln. Dieser soll von der Bundesregierung für die Branche für allgemeinverbindlich erklärt werden. Sollte dies nicht gelingen, soll eine von der Regierung eingesetzte Pflegekommission Mindestentgelte vorschlagen. Jetzt müsse gehandelt werden, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: "Wir haben jetzt den Weg eröffnet für die Sozialpartner, für Arbeitgeber und Gewerkschaften einen solchen Tarifvertrag tatsächlich zustande zu bringen, damit ich einfach für allgemeinverbindlich erklären kann. Ich erwarte, dass sich in diesem Jahr da was bewegt. Wenn nicht, müssen wir den anderen Weg gehen, den wir auch eröffnet haben. Im Endeffekt führen aber beide Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, zu dem, was ich vorhin beschrieben habe: zu höheren Löhnen in der Pflege und damit zu mehr Anerkennung. Das Gehalt ist das eine, der Beruf als solcher das andere. Trotz aller Widrigkeiten könne die Pflege sehr erfüllend sein, sankt Nermina Belka, die als Krankenschwester in der Berliner Charité arbeitet: "Ich finde, allein zu wissen, dass man für jemanden etwas getan hat, weil es selber nicht ausführen kann, sei es, was Pflege betrifft oder Essen anreichen oder Getränk. Finde ich, das ist sehr viel. Also, das ist für mich sehr wichtig und ich finde das super. Also ich könnte mir nicht vorstellen einen anderen Beruf." Die Finanzierung von höheren Löhnen in der Pflege lässt der Gesetzentwurf offen. Die Kosten ließen sich nicht beziffern, heißt es darin. Die Bundesregierung gehe aber davon aus, dass eine „weiter verbesserte Finanzausstattung der Pflegeversicherung erforderlich" werde. Patientenschützer warnen vor einer Kostenexplosion für die Pflegebedürftigen.