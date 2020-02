HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. Hubertus Heil (SPD) Bundesarbeitsminister: "Wir sorgen dafür, dass rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die hart gearbeitet haben, viel geleistet haben, damit spürbar mehr Geld in der Tasche haben. Und zwar so, in dem sie einen Zuschlag auf die Rente erhalten, und zwar ohne Anträge ausfüllen zu müssen und ohne zum Amt zu laufen. Die Grundrente soll bürgerfreundlich umgesetzt werden. Das heißt unbürokratisch. Der Staat, das heißt, die entsprechenden Einrichtungen prüfen automatisch, wer einen Anspruch erhält. Und Anspruch erhalten diejenigen, die mindestens 33 Jahre gearbeitet haben. Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen werden dabei mitberücksichtigt. Vor allen Dingen Frauen, meine Damen und Herren, werden von der Einführung der Grundrente profitieren." Jens Spahn (CDU) Bundesgesundheitsminister: "Es ist gelungen, in den Verhandlungen die Zielgenauigkeit weiter zu verbessern, indem wir sicherstellen, dass es auch eine umfassende Einkommensprüfung gibt, dass insbesondere auch Auslandseinkünfte und Kapitaleinkünfte umfassend mitberücksichtigt werden und dass wir gemeinsam auch sicherstellen konnten, dass es tatsächlich dann auch ab einer bestimmten Höhe keine Grundrente mehr gibt." Hubertus Heil (SPD) Bundesarbeitsminister: "Es ist vielleicht ein Statement, das genau in diese Zeit passt, in der politische Ränder sehr extrem auftreten und immer so tun, als könne man in einer Demokratie hundert Prozent holen und den Kompromiss immer als faulem diffamieren. Das ist mir ehrlich gesagt, in der öffentlichen Debatte geht mir es schon seit Jahren auf den Senkel. Ja, es gibt auch faule Kompromisse. Aber es gibt eben auch sehr gute, und das hier ist eine sehr guter." Jens Spahn (CDU) Bundesgesundheitsminister: "Von Angela Merkel, Armin Laschet über Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer bis Ralph Brinkhaus und Friedrich Merz gibt es Unterstützung für diesen Kompromiss bei der Grundrente und Norbert Röttgen vielleicht auch. Wo Sie in der Aufzählung ihn einfügen, können Sie entscheiden!"