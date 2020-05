(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin (SPD) am Montag in Berlin: "Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, die Einigung über die Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern, die aufgrund der Kita-Schließung, der Hort-Schließung, ihre unter 12-jährigen Kinder nicht in die Betreuung geben können. Diese Entscheidung soll eine Entlastung und eine existenzielle Absicherung für Eltern bieten, die nicht Kurzarbeitergeld beziehen, oder andere Unterstützung. Die nicht ihrer Arbeit wie gewohnt nachgehen können. Das ist eine wichtige Entscheidung und ein familienpolitischer Erfolg, der natürlich in Ergänzung zu den Bemühungen läuft, in den Ländern jetzt auch weitere Schritte der Öffnung zu gehen. Das ist unsere erste Priorität. Kinder brauchen Kinder." // "Wichtig ist, dass es weitere Schritte der Öffnung für die Kindertagesstätten gibt, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, einerseits für die Eltern verbessert werden kann, aber vor allen Dingen auch das Kindeswohl und der Kinderschutz stärker in den Blick gerät. Wir müssen das in Verantwortung, in Betrachtung des Infektions-Geschehens vor Ort, immer wieder auch in der Entscheidung der Länder belassen hier verantwortungsvoll damit umzugehen."