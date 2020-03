Die 30-jährige Maryam Mohammadi ist eine von 50 Frauen, die auf einer Rickshaw durch Kabul fährt, um Lebensmittel zu verkaufen. Eine eher seltene Arbeit in der konservativen Gesellschaft Afghanistans. Mit ihrem Einkommen ernährt Maryam ihre ganze Familie. „Dieser Job ist sehr wichtig für uns, denn wenn wir arbeiten verbessern wir unsere Lebensbedingungen, und wir können noch mehr arbeiten. Ich hoffe, die Taliban stellen sich nicht dagegen, dass Frauen arbeiten, es gibt doch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen." Während ihrer strikten islamistischen Herrschaft von 1996-2001 verboten die afghanischen Taliban Musik und Filme und hielten die Frauen von Bildung, Wahl und den meisten Arbeiten ab. Maryam war viele Jahre als Geflüchtete in Pakistan, um den Konflikten und dem Krieg in Afghanistan zu entgehen, nun hat sie Angst, die Taliban werden Frauen erneut dazu zwingen, zuhause zu bleiben. Die militante Gruppe hat vor kurzem ein Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten unterzeichnet. Die Taliban haben sich in letzter Zeit als gemäßigter dargestellt und gesagt, der Islam gebe den Frauen Rechte in Bereichen wie Wirtschaft und Eigentum. Gegründet wurde Banu's Kitchen von Farhad Wajdi, der eine Flotte von 25 elektrisch angetriebenen Rickshaws unterhält, und diese schon bald ausbauen will. „Die afghanische Gesellschaft hat Frauen stigmatisiert und von wirtschaftlichen Chancen ferngehalten. Ich dachte mir, Frauen stellen einen Großteil der Gesellschaft dar, warum sollten wir das nicht nutze? Warum sollte man sie nicht ermutigen Geschäfte zu machen, sich gleichberechtigt zu fühlen, und Arbeiten zu gehen, um aus der wirtschaftlichen Misere herauszukommen?" Bereits vor knapp zwei Wochen hatten die Taliban in einer Vereinbarung mit den USA zugesichert, ihre Gewalt zu verringern und ihre Angriffe nicht zu steigern. Am Montag hatten die Extremisten allerdings erklärt, sie würden wieder wie bisher gegen die afghanischen Sicherheitskräfte vorgehen.