Heißer Tee und Lagerfeuer - in der Region um die indische Hauptstadt Neu-Delhi kämpfen die Menschen derzeit mit einer Kältewelle. Bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius in der Nacht tragen viele mehrere Schichten Kleidung, um gegen die Kälte geschützt zu sein. Die Schneefälle in den nördlichen Bundesstaaten wie Jammu und Kaschmir und Himachal Pradesh haben direkte Auswirkungen auf die Temperaturen in Regionen wie dem Punjab oder Delhi. Die Winter in Südasien sind nicht so kalt wie in Europa oder Nordamerika. Aber Millionen von armen Menschen sind stärker betroffen, weil sie oft im Freien leben und nicht genügend warme Kleidung haben.

Mehr