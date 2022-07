STORY: Bilder der ukrainischen Nationalpolizei, die am Samstag veröffentlicht wurden. Sie sollen nach einem russischen Raketenangriff in der Region Donezk entstanden sein. Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurde bei dem Angriff ein Wohngebiet getroffen, mindestens 27 Häuser sollen beschädigt worden sein. Es habe Tote und Verletzte gegeben, hieß es. Die genaue Zahl der Opfer werde noch ermittelt. Russland hatte am Samstag erklärt, seine Streitkräfte würden ihre Militäroperationen in der Ukraine in allen Einsatzgebieten verstärken. Nach britischen Angaben verstärkt das russische Militär seine Verteidigungsstellungen in den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine. Truppen und Ausrüstung würden zwischen Mariupol und Saporischschia sowie in der Region Cherson aufgestockt, teilt das Außenministerium in London auf Twitter mit. Und zitiert aus den jüngsten Berichten des militärischen Geheimdienstes. Auch in Melitopol würden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Munitionsdepot in der südukrainischen Stadt Odessa zerstört. Dort seien Harpoon-Raketen gelagert gewesen, die die Nato der Ukraine zur Verfügung gestellt habe. Das Arsenal sei mit Raketen beschossen worden. Außerdem habe die russische Luftwaffe in der Nähe von Slowjansk einen Hubschrauber und in der Region Charkiw ein Flugzeug abgeschossen. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nur schwer unabhängig überprüfen.

