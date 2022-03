STORY: Kampf gegen die Flammen in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, in Charkiw im Osten des Landes. Nach Angaben des staatlichen Notdienstes wurden drei Menschen getötet und fünf verletzt, nachdem russischer Granatenbeschuss ein Feuer auf einem Markt ausgelöst hatte. Den Angaben zufolge wurden auch ein Lagerhaus und zwei Schulen getroffen. Aufnahmen vom Ort des Geschehens zeigten einen völlig zerstörten Klassenraum und Angestellte der Schule, die sich ein Bild von der Lage machten. In Mariupol im Süden des Landes soll ein Theater von russischen Truppen beschossen worden sein. Hier Satellitenbilder, die vor einigen Tagen aufgenommen worden sein sollen. Laut der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" sollen sich zum Zeitpunkt des Angriffs mindestens 500 Zivilisten im Theater aufgehalten haben. Die Zahl der Todesopfer ist unklar. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert sich in einer Videoansprache erneut zu Verhandlungen und der angestrebten Waffenruhe mit Russland. Selenskyj wörtlich: "Meine Prioritäten während der Verhandlungen sind absolut klar: das Ende des Krieges, Garantien für Sicherheit, Souveränität, Wiederherstellung der territorialen Integrität, echte Garantien für unser Land und echter Schutz für unser Land." Der russische Präsident Wladimir Putin sagte bei einem Treffen mit Regierungsvertretern, er sei bereit, über eine mögliche Neutralität der Ukraine zu verhandeln. Die russische Militäroperation in der Ukraine werde aber fortgesetzt, so Putin.

