Am am Mittwochabend schlugen Raketen, die aus dem Gazastreifen abgefeuert worden waren, in der israelischen Stadt Aschkelon ein. Anwohner eilten in die Luftschutzkeller, Häuser und Fahrzeuge wurden beschädigt. Ersten Meldungen zufolge solle es aber keine Verletzten gegeben haben. Die meisten Raketen sollen von Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen worden sein, hieß es. Israel meldete zudem einen erneuten Beschuss aus dem Libanon. In der nördlichen Stadt Haifa wurde Raketenalarm ausgelöst. Auch aus dem Gazastreifen wurden Explosionen gemeldet, es soll schwere Bombardierungen im Zentrum und im Süden des Gebietes gegeben haben. Während die Kämpfe unvermindert anhalten, gehen die Bemühungen um einen Waffenstillstand weiter. US-Präsident Joe Biden hatte bei einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu auf eine sofortige Deeskalation gedrungen. Kurz darauf erklärte Netanjahu, er sei entschlossen, den Einsatz bis zum Erreichen der Ziele fortzuführen. Der UN-Sicherheitsrat hatte sich zuletzt am Dienstag in einer nicht-öffentlichen Sitzung über den Konflikt beraten. Die Generalversammlung will sich am Donnerstag erneut mit dem Thema befassen. Dann will auch Bundesaußenminister Heiko Maas in die Region reisen. Ein führender Funktionär der radikalislamischen Hamas äußerte sich hinsichtlich eines möglichen Waffenstillstandes optimistisch. Er erwarte, dass dies innerhalb von ein oder zwei Tagen erreicht werde.

