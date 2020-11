In Äthiopien setzt die Zentralregierung ihre Offensive gegen die abtrünnige Region Tigray fort. Am Montag flog die Luftwaffe erneut Angriffe auf Ziele unweit der Stadt Mek'ele, das teilte das Militär am Dienstag mit. Ministerpräsident Abiy Achmed sagte, in den nächsten Tagen werde die entscheidende Militäroperation beginnen. Abiy, der Friedensnobelpreisträger von 2019, lehnt internationale Forderungen nach einer friedlichen Einigung ab. Am 4. November hatte er Luftangriffe und eine Offensive gegen die Führung in Tigray angeordnet. Dabei kamen bislang hunderte Menschen ums Leben. Zehntausende sind vor den Kämpfen in den Sudan geflohen. Der Bundesstaat Tigray ist in etwa so groß wie Österreich, hat fünf Millionen Einwohner und wird von der Volksbefreiungsfront TPLF regiert. Diese liefert sich seit Jahren einen Konflikt mit der Zentralregierung. Dabei spielen ethnische Spannungen eine Rolle. Die Tigrayer hatten Äthiopien über Jahrzehnte kontrolliert. Abiy gehört dagegen zur Bevölkerungsmehrheit der Oromo.

