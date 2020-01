Er ist so etwas wie ein Chef-Praktikant: Seit Jahresbeginn wird der frühere Nationaltorwart Oliver Kahn als designierter Nachfolger von Bayern Vorstandschef Karl-Heinz-Rummenigge eingearbeitet. Bei seiner Vorstellung war Bayern-Präsident Herbert Hainer dabei, Rummenigge fehlte wegen Krankheit. Ende 2021 soll Kahn den Posten übernehmen. Auf der Pressekonferenz am Dienstag in München zeigte er sich selbstbewusst. Der hohe Erwartungsdruck bei Bayern sei kein Problem für ihn, sagte der 50-Jährige. Er sei es nicht anders gewohnt: "Druck - Uli Hoeneß hat ja auch schon so einen sehr, sehr schönen Satz gesagt bei der Jahreshauptversammlung. Er hofft, dass ich diese ganzen Erwartungen erfüllen kann. Aber, beim FC Bayern ist das nun einmal so. Ich habe es ja gerade gesagt, ich war ja 14 Jahre hier. Ich kenne das. Ich weiß, wie hoch hier die Erwartungen sind." In seiner aktiven Zeit, war Kahn für seine Gefühlsausbrüche berühmt und berüchtigt. Doch inzwischen sei er ruhiger geworden, versicherte der Torwart-Titan. Der neue Job sei dennoch für ihn auch eine "Herzensangelegenheit: "Und ich werde das auch nicht mehr machen. Also ich werde jetzt nicht durch den Meeting-Raum grätschen. Die Zeiten - ich denke, das hat mir viel geholfen auf dem Platz - aber das ist ja jetzt ja auch schon über elfeinhalb Jahre her. Und die Dinge ändern sich natürlich auch." Nicht geändert hat sich aber offenbar, das Kahn ehrgeizig ist. Natürlich wolle er, dass der FC Bayern wieder Deutscher Meister werde und auch in der Champions Leage überzeuge. Beim FC Bayern könne es immer nur darum gehen, die Nummer eins zu werden, so Kahn.