Hula Hoop? Ja, machen derzeit viele. Aber Hula Hoop und Planken gleichzeitig? Kai Sandmeyer kann das und ist außerdem Rekordhalter. Und: Er hat dabei noch genug Luft, um zu sprechen. "Ich bin Kai Sandmeyer und halte aktuell den Rekord im 'longest duration hula hooping in abdominal plank position'. Mit sechs Minuten 34." In der Lagerhalle seines Schwiegervaters zeigt Kai sein Können. "Also, das Anstrengendste ist eigentlich immer der Plank, der Unterarmstütz, weil den Hula Hoop, den merke ich eigentlich gar nicht. Den kann ich auch schon seit der Kindheit. Daher ist das jetzt wirklich nicht das Problem. Aber den Unterarmstütz, den so lange zu halten, das ist das Anstrengende und das musste ich auch richtig trainieren." Im Internet hatte er ein Video des damaligen Rekordhalters gesehen, der es auf 3 Minuten 16 gebracht hatte. Bereits am 5. Juni vergangenen Jahres dann brach Kai die Bestleistung. Wochenlang hat er auf die Bestätigung warten müssen. Nun steht der IT-Prozessoptimierer aus Lentersheim in der Nähe von Ansbach im Guiness Buch der Rekorde. Der größte Aufwand für den Weltrekord sei bürokratischer Natur gewesen: Ein 36-seitiges Regelwerk hat Sandmeyer befolgen müssen. Der Rekordversuch musste gefilmt werden aus verschiedenen Perspektiven, zwei Zeugen und zwei Zeitnehmer mussten dabei sein. Das Ganze sollten an einem öffentlichen Platz stattfinden. In seinem Fall in der Turnhalle der Schule im Nachbarort. Vielleicht wird sich Kai in Zukunft einem weiteren Rekordversuch widmen: Liegestütz und Hula Hoop Reifen. Der bürokratische Aufwand ist ihm aber aktuell noch zu groß.

