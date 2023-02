STORY: Kai Wegner will raus aus der Opposition und rein ins Rote Rathaus. Der größte Trumpf des CDU-Spitzenkandidaten vor der Wiederholungswahl in Berlin ist dabei die Unzufriedenheit der Berlinerinnen und Berliner mit der derzeitigen Regierung aus SPD, Grünen und Linken. Seine Angriffspunkte: eine nicht funktionierende öffentliche Verwaltung, marode Schulen und eine Verkehrspolitik, die sich aus seiner Sicht direkt gegen das Auto richtet. "Ich möchte, dass die Menschen nach Berlin schauen und sagen: Das ist eine Stadt, wo wieder einiges funktioniert, um nicht zu sagen, alles funktioniert. Zurzeit gucken die Menschen nach Berlin und sagen Berlin, da funktioniert ja fast gar nichts mehr. Und auch die Berlinerinnen und Berliner, was ich wahrnehme, wir lieben diese Stadt. Ich bin gebürtiger Berliner, ich liebe diese Stadt. Aber manchmal fragt man sich schon, was hier in der Politik so alles schief läuft." Ein weiteres großes Thema für Wegner ist die innere Sicherheit. Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht, den Angriffen auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr und den anschließenden Debatten konnte die CDU in den Umfragen noch einmal zulegen. "Und jetzt ist es an der Zeit, wirklich das Thema anzugehen und nicht länger wegzuschauen, nicht die Hände in den Schoss zu legen. Und deswegen ist es natürlich nie eine Einbahnstraße. Wir müssen den Jugendlichen ein Angebot machen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass Polizei, Feuerwehr, staatliche Institutionen respektiert werden. Und dafür braucht es einen starken Staat. Und dafür braucht es eine Politik auch, die der Polizei Vertrauen und Respekt." Auch für viele Menschen in Berlin ist Kai Wegner ein Unbekannter. Trotzdem sehen die Umfragen seine CDU vor der Wiederholungswahl am Sonntag deutlich vorn. Dennoch ist es fraglich, ob Wegner im Falle eines Wahlerfolges das Amt des Regierenden Bürgermeisters übernehmen kann. Denn möglicherweise fehlt im dann der Koalitionspartner. Und rot-grün-rot kann weiterregieren.

