Um Punkt 17.00 Uhr Ortszeit am Dienstag begann die Zeremonie zur Abdankung des japanischen Kaisers Akihito in einer großen Halle im Kaiserpalast in Tokio. An der Feier nahmen mehr als 300 Menschen teil, darunter neben Mitgliedern der Kaiserfamilie auch Vertreter von Japans Regierung und Parlament, Richter und regionale Regierungschefs. Dabei wurden auch ein Schwert und ein Juwel als Insignien der Macht präsentiert. Ministerpräsident Schinzo Abe hielt eine kurze Rede im Namen des Volkes, bevor Akihito zum letzten Mal als Kaiser Japans das Wort selbst ergriff. In seiner Ansprache, die live vom Fernsehen übertragen wurde, dankte der 85-jährige der japanischen Bevölkerung für ihre Unterstützung. Er hoffe, dass die neue Ära, die am Mittwoch mit dem neuen Kaiser beginnen werde, friedlich und fruchtbar werde. Er bete für den Frieden und das Glück Japans und für die Menschen auf der ganzen Welt, sagte Akihito. Die ganze Zeremonie dauerte nur wenige Minuten. Formal bleibt Akihito Kaiser, bis die Uhr Mitternacht schlägt. Am Mittwoch besteigt dann Akihitos ältester Sohn, der 59-jährige Kronprinz Naruhito den Thron. Damit tritt erstmals seit 200 Jahren ein Kaiser in Japan ab und macht den Thron für seinen Sohn frei. Als Grund für seinen Rückzug hatte Akihito gesundheitliche Probleme angeführt. In seinen über 30 Jahren auf dem Thron blieben die Japaner vor Kriegen verschont. Zudem wird Akihito gutgeschrieben, dass er die Monarchie dem Volk wieder näher gebracht habe. In kürzlich veröffentlichten Umfragen drückten 80 Prozent der Bevölkerung ihre Unterstützung für die kaiserliche Familie aus.