STORY: Und wieder zeigen sich düstere Wolken über dem US-Bundesstaat Kalifornien, hier über einem Weinberg nahe Fresno. Die Wolken sind ein Vorbote des nächsten Regensturms, den sogenannte "atmosphärische Flüsse" derzeit wie am Fließband nach Nordkalifornien bringen. Dabei sind die Auswirkungen des letzten Regensturms noch allgegenwärtig: Auch am Sonntag stiegen die Pegelstände der Flüsse weiter an. Nach einem Deichbruch am Pajaro River breiteten sich Überschwemmungen in der gesamten Gemeinde aus, Straßen verwandelten in Wildwasserflüsse. Fast 2.000 Menschen mussten evakuiert werden, Rettungskräfte rückten zu m ehr als 100 Einsätzen aus. Lokalen Medienberichten zufolge müssen die Bewohner möglicherweise noch Monate warten, bis sie in ihre Häuser zurückkehren können. Innerhalb weniger Stunden war der Highway 1 in nördlicher und südlicher Richtung überflutet, eine Vollsperrung wurde ausgesprochen. Es handelte sich bereits um das zehnte Auftreten eines derartigen Phänomens in Kalifornien seit Weihnachten. Atmosphärische Flüsse tragen derzeit zu einem außergewöhnlich nassen und schneereichen Winter bei.

