US-Präsident Joe Biden warnt angesichts der drohenden Abwahl des Gouverneurs von Kalifornien vor einem Wiedererstarken der Anhänger seines Vorgängers Donald Trump. Die Republikaner wollten die Demokraten von der Macht verdrängen und Einschränkungen beim Wahlrecht, Bürgerrechten und Abtreibungsrecht durchsetzen, warnte Biden bei der Abschluss-Kundgebung mit Gouverneur Gavin Newsom in Long Beach. Der in Umfragen führende Republikaner für das Amt des Gouverneurs Larry Elder sei Trump am Ähnlichsten von allem, was er je gesehen habe", sagte Biden. "Denn die Entscheidung, die Sie treffen werden, wird nicht nur enorme Auswirkungen auf Kalifornien haben, sondern auch auf das ganze Land und, offen gesagt, kein Scherz, auf die ganze Welt ausstrahlen. Und hier ist der Grund dafür. Sie alle wissen, dass ich letztes Jahr gegen den echten Donald Trump antreten durfte. Nun, in diesem Jahr ist der führende Republikaner, der für das Amt des Gouverneurs kandidiert, das, was einem Trump-Klon am nächsten kommt, den ich je in Ihrem Staat gesehen habe. Ich meine das wirklich ernst. Und er führt das andere Team an. Er ist der Klon von Donald Trump. Können Sie sich vorstellen, dass er Gouverneur dieses Staates wird? Das können Sie nicht zulassen." Die Abstimmung an diesem Dienstag ist die erste große Machtprobe zwischen den Demokraten und den Anhängern Trumps in einem Bundesstaat, seitdem Biden US-Präsident ist. Ein Verlust der demokratischen Hochburg wäre für Biden ein schwerer Schlag. Befürchtet werden Auswirkungen auf die hauchdünne Mehrheit der Demokraten im US-Kongress. Die Republikaner hatten genügend Stimmen für ein Referendum über Newsom gesammelt. Sie profitierten dabei unter anderem von der wachsenden Kritik an Schulschließungen, Maskenpflicht und Impfungen gegen das Coronavirus. Sollte Newsom die Wahl verlieren, kommt automatisch der Kandidat mit den meisten Stimmen zum Zug. Insgesamt bewerben sich neben Newsom 46 Kandidaten um das Gouverneurs-Amt.

