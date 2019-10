Heftige Brände haben in Kalifornien am Donnerstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Insgesamt berichteten die Behörden von über 200 Brandherden, die sich innerhalb von 24 Stunden ausgebreitet hätten. Meteorologen haben für die kommenden Tage starke Winde vorhergesagt, was die Löscharbeiten extrem erschweren würde. Betroffen ist unter anderem das Gebiet von Calimesa, östlich von Los Angeles. Hinzu kommt, dass Hunderttausende Personen im Norden des Landes von Stromausfällen betroffen sind. So wie diese Anwohnerin von Morgana, östlich von San Francisco: "Es war super beängstigend. Wir sind aufgewacht und haben gehört, dass kein Strom da sei, weil letzte Nacht alles ausgeschaltet wurde. Und dann haben wir die Hupen gehört von den Nachbarn, die versucht haben, wegzukommen." Der örtliche Stromanbieter hatte die Versorgung ausgeschaltet, aus Sorge, dass er durch defekte Stromleitungen für weitere Brände verantwortlich gemacht werden könnte. Damit sind etwa eine halbe Millionen Haushalte und Firmen seit über 48 Stunden ohne Elektrizität.