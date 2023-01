STORY: Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom ließ am Dienstag seinem Frust freien Lauf. Zuvor hatten innerhalb von weniger als einer Woche zwei tödliche Angriffe mit Schusswaffen stattgefunden, bei denen 18 Personen ums Leben kamen: "Nur in Amerika sehen wir diese Art von Gemetzel, diese Art von Chaos (...) 39 tödliche Angriffe. Und das neue Jahr ist erst 24 Tage alt." Der demokratische Gouverneur kritisierte Beamte auf allen Ebenen. Seiner Meinung nach wurden Bemühungen, schärfere Waffengesetze durchzusetzen, blockiert. "Wo waren die Republikaner bei der Reform? Sie haben sie komplett blockiert (...) Eine Schande sind auch die Richter, die die Gesetze, die wir in Kalifornien eingeführt haben, wieder aufheben. Sie sollten sich schämen. Ihr und wir haben etwas Besseres verdient. Daher bin ich hier und versuche zu verstehen, wie wir alle, die Absurdität, dieses Theaters - schauen Sie sich um. Nur in Amerika ist das möglich." Bei einem Treffen mit führenden Vertretern der Demokraten im Kongress am Dienstag machte US-Präsident Joe Biden einen erneuten Vorstoß für ein Verbot halbautomatischer Waffen. Die Demokraten versuchen seit Jahren, strengere Waffengesetze in den USA durchzusetzen.

Mehr