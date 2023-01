STORY: Die Unwetter in Kalifornien halten an. Schwere Regenfälle haben zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Mehr als ein Dutzend Landkreise sind betroffen, darunter Sacramento, Santa Cruz und Los Angeles. Für die Stadt Montecito, die nördlich von L.A. liegt, und in der viele Prominente leben, ordneten die Behörden eine vollständige Evakuierung an. Auch der TV-Star Ellen DeGeneres meldete sich am Montag von dort zu Wort: "Wir müssen netter zu Mutter Natur sein. Sie ist nicht zufrieden mit uns. Wir müssen unseren Teil beitragen. Passt auf euch auf, Leute." Die Unwetter haben zudem zu Straßensperrungen, unter anderem wegen Überflutungen oder umgeknickter Bäume geführt. Nach Behördenangaben waren Zehntausende Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten, Schulen sagten teils den Unterricht ab.

Mehr