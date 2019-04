Die Gemeinde im kalifornischen Poway hielt in der Nacht zu Sonntag eine Mahnwache ab. Am Samstag hatte ein 19-Jähriger in einer Synagoge eine Frau erschossen und drei weitere Menschen verletzt. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Poways Bürgermeister Steve Vaus: "Wer auch immer du bist, wo auch immer du herkommst, Gott liebt euch, wir lieben euch. Und vor allem an den Chabad von Poway, Ich möchte ihnen sagen, wir lieben sie und wir werden ihnen beistehen. Für immer!" Der Angriff ereignete sich exakt sechs Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh, bei dem elf Menschen getötet wurden. Juden in aller Welt feierten am Samstag den Abschluss des Pessach-Festes. Der 19-Jährige habe nach Angaben der US-Sicherheitsbehörden alleine gehandelt. Es gebe keine Hinweise, dass der mutmaßliche Täter Teil einer organisierten Gruppe gewesen sei, sagte der Bezirkssheriff von San Diego, Bill Gore, am Sonntag.