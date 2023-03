STORY: Auftritt für den republikanische Gouverneur von Florida Ron DeSantis, am Sonntag im kalifornischen Simi Valley bei Los Angeles. Er dürfte in den kommenden Monaten seinen Hut für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei in den Ring werfen. An der Westküste warb er für seinen Kampf gegen den Liberalismus - DeSantis will auch hier im eigentlich liberal geprägten Kalifornien die republikanische Basis ansprechen. Im Visier: Demokratische Politiker und deren - Zitat - "Woke Mind Virus". "Ich glaube, dass Eltern im Staat Florida in der Lage sein sollten, ihre Kinder in die Grundschule zu schicken, ohne dass man ihnen eine Agenda aufzwingt. Sie sollten einem Zweitklässler nicht beibringen, dass er sein Geschlecht wählen kann. Das ist falsch und wird im Bundesstaat Florida nicht passieren", sagte er und erhielt vom Publikum stehende Ovationen. Viele Anwesende kauften DeSantis' Buch und ließen es von ihm signieren. Stimmen aus dem Publikum: "Wir mögen, was wir über ihn gehört haben und wir wollten ihn live sehen, damit wir abwägen können, wen wir bei der Präsidentschaftswahl 2024 unterstützen wollen." "Er klingt sehr echt und es ist sehr aufregend, hier zu sein und das zu hören. Und ich denke, er ist ein guter Mann, ein guter Familienvater. Und wir sind sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie er sich geäußert hat." Im vergangenen Monat hatte er ein Gesetz unterzeichnet, dass die Vorschriften in einem speziellen Steuerbezirk in Florida verschärft und damit auch dem Freizeitpark Disney World ein bisher hohes Maß an Autonomie entzieht. Der Disney-Konzern hatte sich zuvor gegen ein von DeSantis unterzeichnetes Gesetz gewehrt, das Unterricht über sexuelle und geschlechtliche Orientierung an Kindergärten und Grundschulen einschränkt. DeSantis gilt schon jetzt als wichtiger potenzieller Rivale von Ex-Präsident Donald Trump, der seine Kandidatur für die Republikaner bereits angekündigt hat. Trump hat DeSantis bereits persönlich und politisch angegriffen. Zu den weiteren Kandidaten, die sich in das republikanische Vorwahlrennen einschalten wollen, gehören der ehemalige Vizepräsident Mike Pence und der ehemalige Außenminister Mike Pompeo. Nikki Haley, Trumps ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen, hatte letzten Monat ihre Kandidatur erklärt.

