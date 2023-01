STORY: Sacramento, die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien, glich am Montag einer Wasserlandschaft. Straßen und Häuser waren überflutet, die Menschen kamen nur mühsam von A nach B. Seit Weihnachten wird der US-Bundesstaat von starken Stürmen heimgesucht, etwa 26 Millionen Menschen sind von Überschwemmungen betroffen.Der jüngste Sturm einer seit Weihnachten anhaltenden Serie ist am Samstag mit heftigen Regenfällen über das bereits schwer geplagte Kalifornien hinweggefegt. Felder und Straßen standen vielerorts unter Wasser, Stromleitungen waren beschädigt. Auch am Montag regnete es noch von vielerorts, Meteorologen warnten, vor Schlammlawinen und Steinschlag. US-Präsident Joe Biden hatte am Wochenende den Notstand für Kalifornien erklärt und Bundesmittel angewiesen, um die Menschen in den besonders betroffenen Landkreisen zu unterstützen. Nach Angaben der US-Regierung sind seit dem 26. Dezember mindestens 19 Menschen infolge der Unwetter gestorben.

