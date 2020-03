Einige Amerikaner, die auf dem Kreuzfahrtschiff Grand Princess waren, mussten sich im kalifornischen San Diego in Quarantäne begeben und dort zwei Wochen bleiben. Als Vorsichtsmaßnahme, falls sie sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben sollten. Nun müssen sich fast alle Menschen in Kalifornien auf die Einschränkung ihres gewohnten Leben einstellen. Denn Kalifornien hat wegen der Corona-Krise eine Ausgangssperre im gesamten US-Bundesstaat verhängt. Zur Eindämmung des Virus dürften die 40 Millionen Bewohner des bevölkerungsreichsten Bundesstaates ihre Häuser nur noch aus dringlichen Gründen verlassen, sagt Gouverneur Gavin Newsom. "Wir müssen die Kurve in Kalifornien zum Abflachen bringen. Deshalb müssen wir die Realität erkennen. Nach den Erfahrungen, die wir in Kalifornien und in den gesamten USA und überall auf der Welt gemacht haben, müssen wir umdenken. Und unser Verhalten anpassen" Der Gouverneur verwies auf eine Modellrechnung, wonach 56 Prozent der Einwohner in den nächsten acht Wochen an Covid-19 erkranken würden. Dies würde fast 20.000 Krankenhausbetten mehr erfordern, als der Bundesstaat derzeit bereitstellen könne. Newsom bat zudem Präsident Donald Trump, ein angekündigtes Krankenhausschiff der Marine sofort nach Los Angeles zu entsenden, da sich Kalifornien auf einen Anstieg der Infektionen einstellen müsse.