Diese Bilder zeigen das Treiben am Huntington Beach in Kalifornien am Montag. Was sonst nichts Besonderes ist, treibt den Verantwortlichen zur Zeit der Corona-Pandemie die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn der Strand ist gut besucht. Die vorgeschriebenen Abstandsregeln können nicht immer eingehalten werden. Ähnliche Bilder waren schon am vergangenen Wochenende zu sehen. Deshalb will Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom die Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus strenger kontrollieren lassen. Ansonsten gefährde man die Fortschritte, die bei der Bekämpfung des Virus gemacht würden, sagte Newsom. "Die Realität ist, dass wir Wochen, wenn nicht sogar Monate, davon entfernt sind, unsere Anordnung, zu Hause zu bleiben, wesentlich zu verändern. Und das ist noch optimistisch ausgedrückt. Das ist abhängig von den Daten. Und das ist abhängig von unserem Verhalten. Und wenn wir unser Verhalten verändern, können wir die Wissenschaft, die Gesundheit und die Daten beeinflussen. Das Virus nimmt sich nicht das Wochenende frei. Das Virus geht nicht nach Hause, weil es an unseren Küsten sonnig und schön ist." Das Treiben an den Stränden könne dazu führen, dass sich die in wenigen Wochen angepeilte Lockerung der Corona-Beschränkungen verzögere, sagte Newsom. Vertreter des nationalen Gesundheitsdienstes kritisierten die lokalen Verwaltungen, die ihre Strände für die Öffentlichkeit freigegeben hatten.