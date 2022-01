Sie sind Zwillige, alles beinahe gleich - außer das Geburtsdatum. Alfredo Antonio Trujillo kam noch im Jahr 2021 zur Welt, am 31. Dezember um 23:45 Uhr. Seine Zwillingsschwester Aylin folgte nur 15 Minuten später. Doch da hatte die Uhr bereits Mitternacht geschlagen und das neue 2022 eingeläutet. Die Mutter Fatima Madrigal im US-Bundesstaat Kalifornien war ziemlich verblüfft. "Mir war das nicht klar, ich dachte, sie würden im selben Jahr geboren werden. Ich wusste nicht, dass sie in unterschiedlichen Jahren geboren werden würden. Es war eine Überraschung." Eigentlich war der Geburtstermin erst am 16. Januar. Geburtsjahr hin oder her die 28-Jährige, ihr Partner und die älteren drei Kinder sind überglücklich über die Neuankömmlinge. Vorerst werden die Zwillinge ihre Geburtstage am selben Tag feiern, so Madrigal. "Ich erkläre es ihnen, wenn sie älter sind und wenn sie dann ihre Geburtstage in verschiedenen Jahren feiern wollen, ist das ihre Sache. Aber jetzt, wo sie klein sind und bei mir sind, werden sie ihren Geburtstag zusammen feiern." Nach Schätzungen des Krankenhauses liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Zwillinge in verschiedenen Jahren geboren werden, bei etwa eins zu 2 Millionen.

