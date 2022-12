STORY: Bei einem Brand in einem Kasino-Hotelkomplex im Nordwesten von Kambodscha sind nach Behördenangaben zahlreiche Menschen getötet worden. Ein Beamter sprach von mindestens 19 Toten. Es wird aber befürchtet, dass noch mehr Leichen entdeckt werden. Mehr als 30 Menschen galten als vermisst. Zudem gibt es Dutzende Verletzte. Der betroffene Gebäudekomplex liegt an der Grenze zu Thailand. Nach Angaben aus dem thailändischen Außenministerium wurden mehrere Verletzte in Krankenhäuser in Thailand gebracht. Das Feuer sei nach Medienberichten im ersten Stockwerk ausgebrochen und habe sich dann rasch ausgebreitet. Die Flammen hätten das Hotel umschlossen und auch auf Nachbargebäude übergegriffen, hieß es. Erst nach mehreren Stunden habe der Brand unter Kontrolle gebracht werden können. Zum Zeitpunkt des Feuers sollen sich auch Ausländer im Gebäude aufgehalten haben. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und wurden auch aus Thailand unterstützt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.

