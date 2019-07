Land unter in weiten Teilen der russischen Region Irkutsk, im Süden Sibiriens am Baikalsee gelegen. Laut Behördenberichten vom Montag wurden bisher mehr als 700 Menschen verletzt, unter ihnen auch 72 Kinder. Der Verantwortliche des Katastrophenschutz-Ministeriums in der Region, Valentin Neljubow, sagte, man versuche, neben den Menschen auch möglichst viele Tiere zu retten: O-Ton: "Wir sind dabei, auch die verbliebenen Haustiere zu retten aus den überfluteten Häusern. Gestern zum Beispiel haben wir 12 Hunde in Sicherheit gebracht. Viele von denen sitzen auf den Dächern der Häuser. Auch Katzen helfen wir, ebenso Hühnern. Einige Menschen hingegen bleiben in ihren Dachgeschossen. Wir bringen ihnen dann Lebensmittel, denn manche weigern sich beharrlich, sich in Sicherheit bringen zu lassen." Bisher seien mehr als 2000 Menschen aus ihren überfluteten Häusern gerettet worden. Am vergangenen Dienstag hatte ein heftiges Unwetter die Region getroffen, das enorme Regenmassen mit sich brachte. Da viele Flüsse in der Baikalregion bereits mit Schmelzwasser aus den Bergen randvoll gefüllt waren, kam es in der Folge des Unwetters zu diesen heftigen Überschwemmungen.