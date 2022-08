STORY: Es brennt weiter im Südwesten Frankreichs. In der Region Gironde im Südwesten Frankreichs wüteten am Mittwoch noch immer Waldbrände. Häuser wurden zerstört, Tausende Einwohner in Sicherheit gebracht. In Belin-Beliet beschrieb ein Sicherheitsbeamter den Kampf gegen das Feuer: "Er wird erbittert geführt. Was wird heute Abend passieren? Das Feuer hat gelernt, uns zu überraschen. Ich weiß es nicht. Das Feuer hat sich wie ein Schneckenhaus gedreht, es kam zurück auf seine Spur. Dann ging es nach Süden, dann nach Norden. Das Feuer hat gelernt, uns zu überlisten." Wie das übrige Europa hat auch Frankreich in diesem Sommer mit einer Reihe von Hitzewellen und der schlimmsten Dürre aller Zeiten zu kämpfen. Im ganzen Land lodern Dutzende von Waldbränden, darunter mindestens acht größere. Schweden und Italien gehören zu den Ländern, die sich am Mittwoch darauf vorbereiten, Hilfe nach Frankreich zu schicken.

