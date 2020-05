Nach dem jüngst einige Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelockert wurden, steigt die Ansteckungsrate in Deutschland wieder und wird aktuell auf 1,1 geschätzt, wie das Robert-Koch-Institut am Wochenende mitteilte. Jeder Infizierte steckt damit statistisch mehr als eine weitere Person an, die Fallzahlen würden damit wieder klettern. Diese Entwicklung müsse in den nächsten Tagen sehr aufmerksam beobachtet werden, denn die Schätzung sei wie üblich mit Unsicherheit verbunden. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte, es sei zu erwarten, "dass der exponentielle Wachstum zurückkehren werde, die Lockerungen seien seiner Meinung nach "zu schlecht vorbereitet worden". Für einige sorgen die Maßnahmen, die zur Eindämmung einer Verbreitung der neuartigen Krankheit Covid-19 dienen sollen jedoch für Unmut. Neben München, Stuttgart und Köln gab es auch in Berlin Versammlungen. Laut Angaben der Polizei fanden in Mitte mehrere angemeldete Kundgebungen störungsfrei statt, während sich auf dem Alexanderplatz zwischenzeitlich etwa 1200 Menschen versammelten, die aufgefordert wurden, den Platz zu verlassen. In der Folge sei es zu Flaschenwürfen und Angriffen auf Polizeikräfte gekommen, 86 Personen seien festgenommen worden, so die Polizei Berlin. Auch vor dem Reichstagsgebäude zogen zwei Redner die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Nach Darstellung der Polizei wurde aufgrund der deutlichen Überschreitung der aktuell zugelassenen Versammlungszahlen, die Personen aufgefordert, die Kundgebung zu verlassen. Eine Polizeisprecherin hierzu: „Für uns als Polizei Berlin ist es wichtig Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und jeder, der sich im Rahmen rechtsstaatlicher Momente bewegt, dessen Kundgebung gestattet ist, dem werden wir hier die Sicherheit geben, dass er seine Meinung kundtun kann." Am Samstag waren mehrere Hundertschaften der Polizei in Berlin im Einsatz, am Sonntag war die Lage hingegen ruhig.