STORY: Diese Aufnahmen der staatlichen russischen Medienagentur Ria Novosti, die am Wochenende veröffentlicht wurden, sollen den Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut zeigen. Der südliche Teil der Stadt soll angeblich von Söldner der Wagner-Gruppe eingenommen worden sein. Die Lage um Bachmut bleibt nach Angaben des ukrainischen Militärs angespannt. Alle Versuche des Feindes, die Stadt einzunehmen, würden aber zurückgeschlagen. Die russische Söldner-Gruppe Wagner greife aus mehreren Richtungen an und versuche, die Verteidigungslinien zu durchbrechen und ins Zentrum von Bachmut vorzudringen. Die ukrainischen Truppen kontrollierten den Westen der Stadt, die russischen Söldner-Einheiten den größten Teil des Ostens. Diese Angaben von beiden Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Zukunft der Ukraine hängt nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Ausgang der Schlachten in Schlüssel-Abschnitten der Front im Osten des Landes ab. "Wir müssen die militärische Kraft des Feindes brechen. Und wir werden sie brechen", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Unterdessen hat das russische Militär das Zentrum der Großstadt Kramatorsk in der Ostukraine mit Raketen beschossen. Nach Angaben von Selenskyj seien dabei mindestens drei Menschen verletzt und einer getötet worden, sechs Mehrfamilienwohnhäuser seien beschädigt worden.

Mehr