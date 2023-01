STORY: Nun ist es raus, Deutschland liefert der Ukraine Leopard-2-Kampfpanzer, zunächst sollen es 14 Stück werden. Diese stammten aus Beständen der Bundeswehr, teilte der Regierungssprecher am Mittwoch mit. Zudem erteilt die Ampel-Koalition anderen Staaten wie etwa Polen die Genehmigung, der Ukraine eigene Leopard-Kampffahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Während Russland davor warnte, dass die Lieferung westlicher Kampfpanzer den Krieg eskalieren lassen würde, gab es seitens der westlichen Verbündeten erwartungsgemäß Lob für die deutsche Entscheidung, beispielsweise via Twitter seitens des britischen Premierministers Rishi Sunak oder vom lettischen Außenminister, der mit einem "Tanke schön" schloss. In Frankfurt am Main gingen die Meinungen zum Thema auseinander, hier eine Auswahl aus dem Stimmenspektrum unter Passanten. "Ich finde, dass man der Ukraine, den Menschen dort helfen muss. Das tun wir hier ja auch. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Deutschland sich an einem unkalkulierbaren Krieg beteiligen sollte." "Ja, das ist gut so. Es war auch nicht mehr zu umgehen, sonst hätte sich der Herr Bundeskanzler wahrscheinlich lächerlich gemacht vor der ganzen Welt, schätze ich mal." "Ich finde, es ist schlimm, weil Russland ist doch auch genauso gut auch ausgerüstet, hat auch bessere Waffen. Und das mit..., noch mehr Soldaten, wie man so schön sagt, Öl in das Feuer zu gießen, und das wird noch schlimmer. Man muss miteinander einfach reden." "Ich bin erst mal hin- und hergerissen. Klar, mit der Ukraine, das ist scheiße, was der Russe da macht, Aber mehr Waffen bringt mehr Tote und mehr, ja, Verletzte und mehr Unheil. Und außerdem weiß man nicht, wie weit es geht. Deswegen finde ich es nicht gut." "Das finde ich richtig, weil ich der Ansicht bin, dass man mit solchen Waffen diesem Aggressor Einhalt gebieten kann." "Das ist eine Anheizung des Kriegs. Waffen sorgen nicht für Frieden, sondern für Krieg, ganz klar. Und wenn wir uns daran beteiligen, sind wir selber dran schuld. Und wenn dann irgendwann mal die Russen sagen: ' Moment einmal, alle, die Ukraine geholfen haben, sind unsere Feinde' - und was passiert denn dann? Ich sage immer noch, der Dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Tschüss."

