STORY: Über Nordamerika ist erneut ein Flugobjekt abgeschossen worden. Zuvor hätte eine enge Koordination zwischen amerikanischen und kanadischen Behörden stattgefunden. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau teilte am Samstagabend mit, das unbekannte Objekt sei über dem Yukon-Territorium über dem Norden seines Landes abgeschossen worden. Die Überreste würden nun geborgen und untersucht. Auch die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand äußerte sich zu dem Vorfall: "Die Bergungsarbeiten sind jetzt im Gange und werden von den kanadischen Streitkräften unterstützt. Diese koordinierte Operation wird eine weitere Untersuchung des Objekts ermöglichen. Wir haben derzeit keine weiteren Einzelheiten, außer dass es sich um ein kleines zylindrisches Objekt zu handeln scheint, das kleiner ist als das, das vor der Küste von North Carolina abgeschossen wurde." Seit am 4. Februar ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon abgeschossen wurde, befinden sich die USA in erhöhter Alarmbereitschaft. Erst am Freitag war erneut ein weiteres unbekanntes Objekt über Alaska abgeschossen worden. Die USA hatten dazu erklärt, es hätte die Größe eines Kleinwagens gehabt und sei in einer Höhe von rund 12.000 Metern geflogen.

