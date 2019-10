Der kanadische Premierminister Justin Trudeau musste ersten Prognosen zufolge bei der Parlamentswahl deutliche Verluste hinnehmen. Danach verliert er mit seiner Partei, den Liberalen, die absolute Mehrheit. Der öffentliche Sender CBC meldete, dass die Liberalen jedoch stärkste Partei bleiben würden und sich damit gegen die Konservativen von Andrew Scheer durchsetzten. Es wird nun mit schwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. Trudeau regiert bereits seit 2015 und hat einige Wahlversprechen von damals zwar umsetzt wie die Legalisierung von Marihuana. Aber einen ausgeglichenen Haushalt bis 2019 konnte er nicht präsentieren. Insgesamt waren am Montag in Kanada rund 27 Millionen Menschen stimmberechtigt. Die Abgeordneten werden in Kanada per Direktwahl nach dem Mehrheitsprinzip gewählt.