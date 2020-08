Kanadas Finanzminister Bill Morneau ist mitten in der Corona-Krise zurückgetreten. Er erklärte am Montag, sich nicht wieder für ein Parlamentsmandat zu bewerben, sondern stattdessen Generalsekretär der Industriestaatenorganisation OECD zu werden. Er hatte zuletzt Meinungsverschiedenheiten mit Regierungschef Justin Trudeau über die Ausgabenpolitik in der Corona-Krise. Morneau war in die Kritik geraten, weil er nach eigener Auskunft vergessen hatte, von einer Wohltätigkeitsorganisation übernommene Reisekosten zurückzuzahlen.

